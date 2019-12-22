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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صعدة.. تقدم كبير لقوات الجيش في مثلث الصفراء ـ باقم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
سيطرت القوات الحكومية في محور آزال على العديد من مجموعة التباب والمرتفعات الجبلية الواقعة ما بين جبل الطير و سلسلة جبال الجوهرة باتجاه مثلث باقم الصفراء شرق مركز مديرية باقم بمحافظة صعده.
وأكد قائد محور آزال قائد اللواء 102 خاصة العميد ياسر الحارثي أن أبطال الجيش في محور آزال شنوا عملية عسكرية نوعية على مواقع و تحصينات الحوثيين في عدد من التباب والمرتفعات الجبلية الواقعة ما بين غرب جبل الطير و سلسلة جبال الجوهرة الواقعة شرق مركز مديرية باقم بمحافظة صعده.
وأوضح العميد الحارثي أنه وبإسناد من مقاتلات و مدفعية التحالف العربي تمت السيطرة الكاملة على كافة تلك المواقع والمرتفعات وأسفرت العملية عن مصرع حوالي عشرة حوثيين و جرح آخرين فيما لاذ البقية بالفرار، بينما كان قد تم خلال مواجهات الأيام الماضية اعطاب مدرعة حوثية والسيطرة عليها و اغتنام أسلحة خفيفة و متوسطة.
وتابع الحارثي أن ثلاثة من عناصر المليشيات الحوثية وقعوا في الأسر تحت قبضة أبطال الجيش بينهم قناص بكل مقتنياته
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