تأسيس فرع جديد لنادي القضاة الجنوبي في المهرة وسقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

إستكمل نادي القضاة الجنوبي أمس السبت، عملية تاسيس فرعاً جديداً له يضم كل من محافظة المهرة وجزيرة سقطرى وذلك عن طريق اختيار المشاركين في المؤتمر التأسيسي للنادي وبالتوافق كل من القاضي مسلم سعد احمد – رئيسا للهيئة الادارية لفرع النادي والذي يمثل محافظة المهرة وسقطرى .



كما جرى إختيار اعضاء للهيئة الادارية وبالتزكية من القضاة : عمر مسلم ، فكري ، سالم الدويلة ، فتحي مبارك ، نشوان أحمد محمد ، فيما اختار المشاركين بالمؤتمر ثمانية مندوبين عنهم للمؤتمر العام وهم كل من القضاة : ابراهيم محمد زين ، ابوبكر علي القميري ، يوسف محمد باشبيب ، خالد محمد دحمان ، مسلم ابراهيم المزروعي ، شاكر ناصر ، احمد شايف الروع ، ومحمدالماس محمد .

وكانت أعمال المؤتمر التاسيسي لفرع نادي القضاة الجنوبي لمحافظة المهرة وسقطرى قد بدأت بمدينة الغيضة وذلك بحضور أمين عام النادي، القاضي ناظم باوزير، ومستشار النادي، القاضي جمال سالم محمد، وعضو الهيئة الإدارية القاضي أبوبكر عبدي محمد، ورئيس محكمة الإستئناف القاضي محمد أحمد الكيلة، ورئيس نيابة الإستئناف بالمهرة القاضي إبراهيم محمد زين، وعدد كبير من قضاة المحاكم واعضاء النيابات بمحافظتي المهرة وسقطرى .

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وقال القاضي باوزير أن انشاء فرع لنادي القضاة الجنوبي لمحافظتي المهره وسقطرى يعد تجميع لكلمة القضاة يهدف لتوحيد الجهود في الدفاع عن حقوقهم وارساء قضاء عادل وقوي يفرض هيبة القضاء ويحافظ على النظام القانون .

واشار القاضي باوزير إلى أن نادي قضاة الجنوب قد نشأ من رحم المعاناة التي كابدها قضاة المحافظات الجنوبية خلال 30 عاما ، منوها الى أنه وخلال هذه الفترة الوجيزة من تأسيسه تمكن النادي من انتزاع حقوق القضاة في عدد من القضايا المطلبية والحقوقية المشروعةةوالتي كان منها التسويات والترفيعات التي حرم القضاة منها خلال الفترات السابقة ، اضافة لترفيع القضاة الذين خدموا في المحاكم الإبتدائية لأكثر من 20 عاما ، مؤكدا أن 99 بالمئة من قضاة اليمن بشكل عام كانوا قد استفادوا من الدور الايجابي الذي لعبه نادي قضاة الجنوب في انتزاع كامل حقوقهم القانونية والمشروعة .

من جهته اعرب القاضي إبراهيم زين – رئيس نيابة الإستئناف بالمهرة عن خالص وعميق الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية للنادي ، متمنياً لهم المزيد من النجاحات وانجاز المهام المؤكلة اليهم على اكمل وجه وبما فيه مصلحة القضاء ويسهم في تحقيق العدالة في ظل سيادة النظام والقانون .

يذكر بان نادي القضاة الجنوبي والذي جرى إشهاره رسميا في اجتماع موسع ضم قضاة من المحاكم والنيابات من مختلف محافظات الجنوب في 14 مايو 2013م ، وتم عقد مؤتمره التأسيسي العام في العاصمة عدن بتاريخ 15 أغسطس 2013م يعتبر كيان نقابي واجتماعي يضم في عضويته الكثير من اعضاء السلطة القضائية من قضاة المحاكم واعضاء النيابة العامة ، و يهدف من خلال انشطته واعماله إلى تحقيق جملة من الأهداف الهامة والتي منها اذكاء رابطة الاخوة وروح التضامن والتعاون وتسهيل عملية التعارف بين اعضاء السلطة القضائية ، توحيد كلمة اعضاء السلطة القضائية في كل مايهمهم وفيما يتعلق بالدفاع عن حقوقهم القانونية المشروعة وهيبتهم وكرامتهم واستقلالهم واستقلال السلطة القضائية ، أضافة للمساهمة في اعادة الثقة وتقريب العدالة بين المواطنين وكفالة حقوق الانسان والحريات العامة و السعي للارتقاء بمستوى أداء أعضاء السلطة القضائية ونشر الوعي والثقافة القانونية بالإضافة للمشاركة الفاعلة في إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة ، وغيرها من الاهداف المتصلة بصميم عمل ومهام قضاة المحاكم والنيابات من اعضاء السلطة القضائية