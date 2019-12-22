شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : جميل عزي الدين يفضح السعودية ويكشف عن مؤامرة كبيرة خلف الهجوم في قاعدة فلوريدا "شاهد بالفيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements a href="https://www.alalamtv.net/news/4627066/ما-وراء-الخوف-السعودي-من-حادثة-فلوريدا؟شاهد-الرد-الجميل-من-اعلامي-يمني">لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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