شاهد بالفيديو ...لحظة مقتل مواطن قطري على يد رجل أمن أمريكي

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عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو من سيارة الشرطي الذي قتل المواطن القطري، محمد أحمد الهاشمي، في ولاية أريزونا، اللحظات التي سبقت الحادثة، واضطرار رجل الأمن لاستخدام الرصاص الحي. جديد "الخليج 365" Advertisements لمشاهدة الفيديو اضغط هنا ويكشف المقطع كيف أن الشرطي حاول استخدام الصاعق الكهربائي لتحييد الشاب الذي ألقى إشارة مرور واعتدى على سيارة الشرطة، غير أن رفضه الانصياع واندلاع شجار عنيف بينهما دفع رجل الأمن لاستخدام مسدسه في النهاية.

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