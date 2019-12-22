شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان رسميا عن فتح معبر بري جديد بين اليمن والسعودية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، اليوم السبت عن إقرار فتح معبر بري جديد وفتح الرحلات الجوية أمام الحجاج اليمنيين في حج 1441هـ.
وأكد الوزير، خلال توقيعه المحاضر الرسمية للخدمات مع مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية، فتح منفذ البقع بصعدة، لتسهيل قدوم الحجاج بعد أن كان مقتصرا على منفذ الوديعة البري في السنوات الماضية عقب انقلاب الحوثيين على الشرعية، وفق ماأوردته "عكاظ" السعودية.
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وأشار بن عطية، إلى قدوم حجاج اليمن جوا في الموسم القادم، متوقعاً وصول 3 آلاف حاج يمني عبر الطائرات التي ستقلع من مطارات عدن وسيؤون والريان من أصل 24.250 حاجا يمنيا سيؤدون الفريضة.
وكانت الوزارة قد طالبت في وقت سابق من هذا الشهر السلطات السعودية السماح بفتح المجال الجوي لتسهيل نقل الحجاج اليمنيين.
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