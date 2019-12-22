شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماتشاهدة عينك...شاهد "بالفيديو"محافظة يمنية توزع البترول للمواطنين بالمجــــان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements داول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لقاطرة كانت ممتلئة بمادة البترول وانقلبت في إحدى الطرق بمحافظة ذمار اليمنية.

ويظهر في الفيديو الذي رصده "بويمن" خزان القاطرة قد انسكب بعد تعرضها لحادث انقلبت على إثره، ما دفع بالمواطنين للتدافع والتعبئة من مكان الحادث.

وعلق ناشطون على الحادث بالقول إن الحوثيين يخفون البترول والغاز ويفتعلون الأزمات عمدا ثم يكذبون على المواطنين، بأن سلطات مأرب تمنع التصدير إلى صنعاء.

وعلق آخر: منعوا علينا، بفلوسنا، فجاءنا بالمجان.. اللهم زد وبارك.



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