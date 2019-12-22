شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ جسيم واعتذار رسمي...حزب الاصلاح اليمني يخرج عن صمته ويخرج برد مزلزل على اتهامه باغتيال العميد الحمادي"بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استنكر حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز، ما وصفها افتراءات صحيفة العرب الصادرة من لندن، ومحاولتها الزج باسمه في واقعة مقتل قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي.

وقال إصلاح تعز في رسالة احتجاجية وجهها إلى الصحيفة بشأن اتهامها له في تقريرها الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 2019 عن واقعة مقتل الشهيد العميد عدنان الحمادي، إن الصحيفة ارتكبت خطأ جسيما بربط جريمة اغتيال العميد الحمادي وتحميلها حزبا سياسا، وهو ما ركز عليه التقرير وأكده بشكل متعمد ومكرر ومريب، حتى قبل أن تصل لجنة التحقيق الرئاسية لتؤكد الصحيفة رغبتها الكيدية".

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واعتبر الاصلاح ، بحسب ما نقلته وسائل اعلام الحزب، أن أي كلام يصدر من غير لجنة التحقيق الرئاسية يعد تدخلا سافرا بمهام اللجنة ومحاولة للتغطية على المجرمين الحقيقيين.

ولفت إصلاح تعز إلى قيام الصحيفة بإقحام اسم التجمع اليمني للاصلاح في أكثر من مرة وباتهامات عديدة في استغلال واضح لتشويه الحزب دون دليل ولا منطق، وبعيدا عن الواقعية والمعايير المهنية المتبعة في العمل الصحفي.

وطالب إصلاح تعز في رسالته، القائمين على الصحيفة بالاعتذار الرسمي وتصحيح ما ورد في التقرير المسيس من تشويه وإساءة له ، مشددا في الوقت ذاته على احتفاظه بحقه القانوني باللجوء إلى القضاء المحلي والدولي لإنصافه عما لحقه من إساءة وأضرار مادية ومعنوية.

كما جدد إصلاح تعز تأكيده على أنه حزب سياسي شارك بالعملية الديموقراطية ومدافع عن الحقوق والحريات ودفع أثمانا باهضة من أجل الانتصار لها وترسيخ دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية.