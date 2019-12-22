شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد "48" ساعة من مهاجمة قوات الجيش الوطني لمعسكر الامارات ...مقتل قائد عسكري كبير في مارب "الاسم + صورة" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر عسكرية باغتيال قائد الشرطة العسكرية بالمنطقة العسكرية السابعة في محافظة مأرب (شمالي شرقي اليمن)، في كمين استهدفه بالقرب من فرضة نهم.
وقالت المصادر عسكرية إن العقيد عيبان قعشة، اغتيل مع سائقه علي عبدالجليل قعشة، وأفراد حراسته بانفجار عبوة ناسفة في خط مارب - فرضة نهم.
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ويعد العقيد عيبان قعشة أحد أبرز القيادات العسكرية في المنطقة السابعة بمأرب، وكان من السبّاقين الى تأسيس الجيش الوطني، مطلع العام 2015.
وتأتي هذه الحادثة بعد يومين، من شن الجيش الوطني هجوماً لاذعاً على الإمارات واصفاً إياها بـ"الدويلة"، التي تعرقل اتفاق الرياض، والعمل على تقويض سلطات الحكومة . مؤكدا بأنها "ستعض أصابع الندم على تلك الأعمال التي تقوم بها في اليمن".
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