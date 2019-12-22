هل تذكرون النمر الذي افترس الوافد السوداني في الرياض...لن تصدق ماذا كشفت الجهات الأمنية عن الحادثة وسبب هيجان النمر "شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت تقارير صحافية، عن تفاصيل جديدة بشأن الواقعة المروعة لافتراس نمر لشخص بحديقة الملز في منطقة الرياض، وهو وافد سوداني الجنسية 24 سنة، زار الحديقة صباح اليوم السبت. ومن جانبه، أوضح المسؤول بالحديقة، جوثان بول، أن الوافد السوداني تجاوز حاجزين وسقط بعد انقطاع حبل كان بحوزته داخل حظيرة النمر، الذي افترسه؛ فيما تم إطلاق طلقات تخديرية على النمر وإخراج المصاب من حوزته. جديد "الخليج 365" Advertisements وفي السياق نفسه، أشارت التقارير إلى أن الوافد أصيب بجروح غائرة في جميع أنحاء الجسم؛ حيث تم نقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى لاتخاذ اللازم وتقديم الإسعافات المطلوبة وفق حالته.

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