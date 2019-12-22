شكرا لقرائتكم خبر عن ملثم يستهدف الفتيات ويطعنهن بمناطق حساسة"شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مدينة حمص السورية، تعرض مجموعة من الفتيات للاعتداء، طعنًا بالسكين في أمكان حساسة، من قبل شخص ملثم يطير بدراجته النارية.

وخلال شهر واحد، سجلت 4 شكاوى متشابهة حيثُ اعتدى رجل ملثم على فتيات المنطقة بالطعن بنفس الطريقة.

جديد "الخليج 365"

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وتبين أن المجرم يسعى وراء ضحيته وهو يقود دراجة نارية بسرعة عالية، ويقترب في كل مرة من الضحية ويطعنها في منطقة الأرداف، قبل أن يفر هاربًا.

وكثفت الشرطة من تواجدها في المنطقة سعيًا للقبض على الجاني.