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صنعاء - ياسمين الخيامي - اعتراف مرعب لسائق سيارة اجرة في المملكة مارس الفعل المحرم بالاكراه مع 100 أمراة بعد تخديرهن ..شاهد كيف صدم المحكمة باعترافه وبماذا حكم عليه القاضي

2019/12/22 الساعة 07:12 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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