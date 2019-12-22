شكرا لمتابعة خبر عن حسناء سعودية تبكي وتفضح مديرها وتعترف بأنه اجبرها على القيام بهذا الامر الفاضج والمحرم شرعا والمصيبة ان زوجة المدير كانت تعلم بالامر ولكنها التزمت الصمت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - حسناء سعودية تبكي وتفضح مديرها وتعترف بأنه اجبرها على القيام بهذا الامر الفاضج والمحرم شرعا والمصيبة ان زوجة المدير كانت تعلم بالامر ولكنها التزمت الصمت

2019/12/22 الساعة 06:48 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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