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صنعاء - ياسمين الخيامي - ‏تحذير خطير وتنبيه هام...لاتتناول هذا النوع من البيض المسلوق حتى لو كنت ستموت جوعا لأنه سيصيبك بمرض خطير انت وكل افراد عائلتك

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‏تحذير خطير وتنبيه هام...لاتتناول هذا النوع من البيض المسلوق حتى لو كنت ستموت جوعا لأنه سيصيبك بمرض خطير انت وكل افراد عائلتك

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شاهد بالصورة والفيديو..ابناء الجنوب يباغتون الرئيس هادي والزبيدي وعبد الملك الحوثي والتحالف ويحسمون أمرهم بشأن الانفصال او الوحدة ( صورة + فيديو )tyle="text-align: justify;">كشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، أن البيض المسلوق بكميات كبيرة من إنتاج شركات محددة، في جورجيا، ملوث بالبكتيريا. مشيرة إلى أنه تم الإبلاغ عن حالات إصابة في فلوريدا وبنسلفانيا وساوث كارولينا وتكساس، بما في ذلك مولود جديد أصيب أثناء حمل الأم، ولكنه نجا.

وحسب” الديلي ميل” حدثت حالات الإصابة في الفترة بين أبريل 2017 حتى 12 نوفمبر، وتراوحت أعمار المرضى بين أقل من عام واحد إلى 82 عاما.

ومن بين الأفراد الخمسة الذين قابلتهم مراكز السيطرة على الأمراض، قال 4 منهم إنهم تناولوا منتجات تحتوي على بيض مسلوق، في الشهر السابق لمرضهم.

وقال مسؤولو الصحة في أمريكا إن تفشي عدوى الليستيريا في عدة ولايات المرتبط بالبيض المسلوق المغلف، تسبب بمرض 6 أشخاص ووفاة مريض واحد

ويُنصح بتجنب شراء منتجات تحتوي على البيض، لخطر تلوثه بالبكتيريا الخطيرة، حيث يُفضّل طهو البيض في المنزل على الدوام.