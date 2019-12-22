ملذا حدث : عيدروس الزبيدي ييتوعد بالعودة إلى محافظة شبوة ويلوح باستخدام القوة لفك الإرتباط

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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان : أمير سعودي يتحدث عن العنصرية في المملكة ويكشف أمرًا مهمًا شاهد بالفيديو : نمر يفترس عامل في حديقة الملز في الرياض لاعلاقة له بالحرب ولا بالرسوم ولا السعودة .. الشرعية ولأول مرة تزف لليمنيين وعائلاتهم داخل المملكة وخارجها اسعد خبر منذ بدء الحرب ( صورة اسعدت حتى الحوثيين ) السعودية تستيقظ على جريمة بشعة.. طعن شاب وتركه غارقًا في دمائه بطريق عام

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