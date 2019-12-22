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عدن - ياسمين التهامي - شاهد من الذي رد عليه ... الرد ياتيه صاعقا ومزلزلا ... البخيتي يباغت الجنوبيين ويثلج صدر عيدروس الزبيدي ويؤكد الوقوف الى جانبهم بالمال والسلاح

نشر الكاتب السياسي محمد جميح فضيحة جديدة لقيادي حوثي يدعى ناصر البخيتي وهو يدعي عبر مقابلة تلفزيونية قيام الامامين احمد ويحيى بدعم ثورة 14 اكتوبر جنوب اليمن.

وقال جميح في تغريدة على تويتر معلقا على المشهد المتدوال : البخيتي يقول إن الإمامين أحمد ويحيى دعما ثورة ١٤ أكتوبر بالمال والسلاح! يعني دعما الثورة من القبر! لأن الأول قتل قبلها ب١٥ سنة والثاني مات متأثراً بجراحه قبلها بسنة كاملة. جديد اب برس : Advertisements

وأضاف الكاتب السياسي، المهم أن الإمامين عند البخيتي كانا أعدل ما خلق الله على وجه الأرض، ولم يكونا يعملان بسياسة فرق تسد. بخت الحوثي

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