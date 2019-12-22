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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" توزع البترول للمواطنين بالمجــــان ... اول محافظة يمنيه تقوم بهذا الشي

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لقاطرة كانت ممتلئة بمادة البترول وانقلبت في إحدى الطرق بمحافظة ذمار اليمنية.

ويظهر في الفيديو خزان القاطرة قد انسكب بعد تعرضها لحادث انقلبت على إثره، ما دفع بالمواطنين للتدافع والتعبئة من مكان الحادث.

وعلق ناشطون على الحادث بالقول إن الحوثيين يخفون البترول والغاز ويفتعلون الأزمات عمدا ثم يكذبون على المواطنين، بأن سلطات مأرب تمنع التصدير إلى صنعاء.

وعلق آخر: منعوا علينا، بفلوسنا، فجاءنا بالمجان.. اللهم زد وبارك. لمشاهدة الفيديو اظغط جديد اب برس : Advertisements

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