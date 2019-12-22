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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: الرعب يسيطر على الجميع بعد هذا القرار الحوثي الخطير ..والشرعية تحذر من هذا الفخ القاتل للحوثيين وتصفه بالعمل الحقير الذي لا يقدم عليه الا عديم الرجولة

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