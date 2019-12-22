هيومن رايتس ووتش تحذر واشنطن من ترحيل اليمنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضمان عدم ترحيل اليمنيين الذين يقيمون حاليا داخل أراضيها والمقدر عددهم بـ 1250 شخص إلى بلادهم.

Advertisements

وشددت المنظمة في بيان لها على أهمية أن تقوم السلطات في الولايات المتحدة بتمديد وإعادة تصميم الوضع المحمي المؤقت (TPS) لليمن، والذي ينتهي في 3 مارس 2020.

وقال أندريا براسو القائم بأعمال مدير واشنطن في المنظمة: "بالنظر إلى دور الولايات المتحدة في الصراع سيكون من الصعب بشكل خاص عدم مد TPS لليمنيين في الولايات المتحدة".

وأكد أن هذا الأمر بالغ الأهمية لضمان حماية جميع اليمنيين المؤهلين للحصول على اللجوء المؤقت في الولايات المتحدة من الترحيل.

ودعت "رايتس ووتش" وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) إلى أن تحدد بحلول 3 يناير المقبل ما إذا كانت ستقوم بتمديد أو إعادة تصميم أو إنهاء TPS (وضع الحماية) للمواطنين اليمنيين والمقيمين عديمي الجنسية.