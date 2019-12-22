ظهور مفاجئ لعم الحوثي بعد أنباء عن مقتله 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ظهر وزير الداخلية في حكومة الميليشيات غير المعترف بها عبدالكريم الحوثي، السبت، في العاصمة صنعاء بعد أيام قليلة من تداول أنباء تفيد بمقتله.

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جاء ذلك في حفل أقيم في العاصمة صنعاء لتكريم نائبه السابق عبدالكريم الخيواني، الذي عينته المليشيات رئيساً لجهاز الأمن والمخابرات قبل عدة أشهر.

وكانت أنباء تحدثت عن مقتل الحوثي، وهو عم زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي بغارة جوية استهدفته في اجتماع مع محافظ صعدة المعين من قبل المليشيات محمد جابر عوض في منطقة الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وعبدالكريم الحوثي، الرجل الخفي في ميليشيات الحوثي، والمطلوب رقم 12 في قائمة الـ40 إرهابياً حوثياً التي أعلنتها السعودية، ويعتبره مراقبون أقوى رجل في الميليشيات، والحاكم الفعلي للعاصمة صنعاء.