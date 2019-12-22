مليشيا الحوثي تصنف ضمن قائمة الجماعات المنتهكة للحرية الأديان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

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صنّفت وزارة الخارجية الأميركية مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، ضمن قائمة الجماعات التي تنتهك الحريات الدينية.



وأكدت الخارجية الأميركية، في بيان لها، أن مليشيا الحوثي، إلى جانب عشر مجموعات أخرى، مثل: جبهة النصرة وتنظيم داعش وبوكو حرام، تمت إضافتها إلى القائمة يوم الجمعة من قبل اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية.

وكانت الولايات المتحدة، إلى جانب منظمات حقوقية دولية أعربت بانتظام عن قلقها بشأن تعامل مليشيا الحوثي مع المخالفين لها.