شكرا لمتابعة خبر عن اخيرا : حزب الاصلاح يخرج عن صمته ويرد على اتهامه باغتيال العميد عدنان الحمادي .. خطأ جسيم واعتذار رسمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لاعلاقة له بالحرب ولا بالرسوم ولا السعودة .. الشرعية ولأول مرة تزف لليمنيين وعائلاتهم داخل المملكة وخارجها اسعد خبر منذ بدء الحرب ( صورة اسعدت حتى الحوثيين ) السعودية تستيقظ على جريمة بشعة.. طعن شاب وتركه غارقًا في دمائه بطريق عام مواطن يمني في العاصمة صنعاء يفقد عقله بعد قرار الحوثي بسحب العملة الجديدة دكتور يدق ناقوس الخطر : ويكشف عن 400 وفاة بأنفلونزا الخنازير في العاصمة صنعاء ويدعوا السلطات للمواجهة (تفاصيل هامة)

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