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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو:اصوات مرعبة ومخيفة لا يعرف مصدرها ..وصوت قوي جدا يصل الى 1600 كم يثير الخوف والهلع في 3 دول عربية بينها اليمن ( فيديو مرعب فعلا )

2019/12/22 الساعة 01:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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