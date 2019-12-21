مدفعية القوات الجنوبية تستهدف تجمعات حوثية شمال الضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019
الخليج 365 - الضالع
استهدفت القوات الجنوبية اليوم تجمعات للمليشيات الحوثية في الضالع، واسفرت الضربات عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من مسلحين الحوثي وعن أعطاب آليات وعربات.
وقال مصدر في القوات الجنوبية :" إن قصفاً مدفعياً محكماً، السبت، استهدف تجمعات للمليشيات الحوثية، بجانب مستوصف المختار، غرب الفاخر.
وأكد تحقيق إصابة كاملة، وسقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيات، تم نقلهم تباعاً إلى النبيجة.
وأشار إلى هروب من تبقى من الموقع المستهدف، وإعطاب آليات وعربات.
ومن جانب اخر، سقط عنصر حوثي قنصاً برصاص وحدة القنص بالقوات الجنوبية، في الفاخر شمال غرب الضالع ظهر اليوم السبت.
وفي سياق منفصل في مدينة الضالع، أطلق مجهولون قذيفة آر بي جي، على بوابة سور منظمة "اكتد"، في حي القشاع.
وقالت مصادر إن القذيفة اخترقت شباك البوابة الرئيسية وأعطبت إحدى سيارات المنظمة دون وقوع إصابات بشرية.
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