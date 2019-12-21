مليشيات الإصلاح تنهب سيارة إسعاف مستشفى رضوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

الخليج 365 - شبوه

أقدمت مليشيات الإصلاح في مديرية رضوم بشبوة، أمس الجمعة، على نهب سيارة إسعاف تابعة لمستشفى رضوم العام.



وبحسب مصدر مسؤول في إداراة الصحة برضوم، فقد تم نهب سيارة إسعاف مستشفى رضوم بعد أن استوقفته نقطة الأمن المركزي في منطقة "عين" بامعبد التابعة للقوات الخاصة وقامت بإنزال السائق وأخذ سيارة الإسعاف بالقوة إلى العاصمة عتق، بحجة أن السيارة عليها بلاغ من إدارة الصحة بالمديرية.

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وأضاف المصدر الصحي أنه بعد التواصل مع مدير الصحة بالمديرية نفى ذلك، وتواصل مع مدير الصحة بالمحافظة وأكد أنه لم يبلغ عن الإسعاف ولم يتلقَ أي بلاغ من أية جهة عن سيارة إسعاف مستشفى رضوم.

وأشار المصدر إلى أنه بعد نهب سيارة الإسعاف توجهت قوة من مليشيات الإصلاح إلى مستشفى رضوم العام، واستفزت المناوبين فيه وقامت بالضغط على مدير المستشفى للاعتراف بأنه من قدم بلاغاً إلى قوات الأمن الخاصة بعين بامعبد لحجز الإسعاف ولكن مدير المستشفى أصر على عدم قيامه بذلك.​