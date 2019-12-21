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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات عفاش تعلن عن وظائف شاغرة في الساحل الغربي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019
الخليج 365 - الحديدة
قدمت قوات الحراس الجمهوري التي يقودها العميد الركن طارق صالح عفاش، وظائف شاغرة لديها في الساحل الغربي لاول مرة .
ونشرت القوات جدولاً جاء فيه الاعلان من دائرة الخدمات الطبية للمقاومة الوطنية عن توفر عشرات الوظائف الطبية لديها.
وكان طارق عفاش أعلن عن جاهزية عشرة الوية لخوض معارك التحرير ضد جماعة الحوثي .
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