مواطنون يحرقون مواد فاسدة قدمتها منظمة الغذاء العالمي بيافع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019 الخليج 365 - متابعات أحرق مواطنون مستفيدون من دعم منظمة الغذاء العالمي اليوم السبت دقيقا فاسدا كانت قد وزعته المنظمة هذا الشهر في مديرية المفلحي بيافع.

Advertisements جاء ذلك اثناء نزول ميدانيا قام به مدير فرع التجارة والصناعة في يافع الاستاذ محسن المنصوري، الى مراكز توزيع الاغاثة بالمديرية . وخلال النزول الميداني لفرع التجارة والصناعة تم اخذ عينات للدقيق الفاسد ليتم فحصها والتأكد منها. ويذكر ان منظمة الغذاء العالمي وزعت هذا الشهر دقيق فاسد لعدد من مديريات محافظة لحج ، وهذا الامر ادى الى استياء وسخط شعبي ورسمي واسع، في ظل صمت مطبق من قبل المنظمة والجمعيات المتعاقدة معها، والمختصة بالنقل والتوريد.

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