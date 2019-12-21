عدن: أشغال البريقة ينفذ أعمال إزالة الإستحداثات العشوائية المخالفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عدن

نفذ مكتب الأشغال العامة والطرق غي مديرية البريقة بمحافظة عدن، أعمال إزالة الإستحداثات العشوائية والمخالفة للمخططات العمرانية في عدد من مناطق المديرية .



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وقال مدير مكتب الأشغال العامة بالمديرية المهندس طلال علي بن علي، أن تلك الأعمال، والذي نفذها قسم عوائق البناء والمخالفات بالمكتب، وبحماية ومساندة الأجهزة الأمنية، تمكنت من إزالة الإستحداثات العشوائية وأعمال البسط على الأراضي والممتلكات العامة في مخطط الحرم الجامعي وحدة الجوار " 575 " بمدينة الشعب ، وفي منطقة السي كلاس .

وأكد المهندس طلال، أن تنفيذ أعمال إزالة العشوائية بعد أن شرع عدد من المواطنين في أعمال بسط وإعتداء على أراضي الدولة والمواطنين بطرق غير قانونية مستغلين الأوضاع الإستثنائية التي تعيشها البلاد.

واشار إلى أن تلك الأعمال تأتي للحفاظ على المخططات العمرانية والوجه الحضاري والجمالي التي تتميز بها مديرية البريقة .