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اليمنية تعلن عن رحلة جوية إضافية غداً الأحد من القاهرة إلى عدن

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اليمن العربي - عدن 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

اليمنية تعلن عن رحلة جوية إضافية غداً الأحد من القاهرة إلى عدن

الخليج 365 - عدن

اقر طيران اليمنية تسيير رحلة اضافية يوم غد الاحد تاريخ 22 ديسمبر الجاري، وذلك نظرا للطلب الكبير على خط القاهرة .

 

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وذكر اعلان اليمنية انهُ بامكان المسافرين مراجعة مكاتب المبيعات للحجز.

 

هذا وشكر مستفيدون من تلك الرحلات طيران اليمنية بقيادة مديرها الكابتن احمد العلواني، جهودها في استمرار وتنظيم الرحلات وبمواعيدها وفي تلبية حاجة الركاب باضافة رحلات.

 

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