شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمنية تعلن عن رحلة جوية إضافية غداً الأحد من القاهرة إلى عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019 الخليج 365 - عدن اقر طيران اليمنية تسيير رحلة اضافية يوم غد الاحد تاريخ 22 ديسمبر الجاري، وذلك نظرا للطلب الكبير على خط القاهرة .

Advertisements وذكر اعلان اليمنية انهُ بامكان المسافرين مراجعة مكاتب المبيعات للحجز. هذا وشكر مستفيدون من تلك الرحلات طيران اليمنية بقيادة مديرها الكابتن احمد العلواني، جهودها في استمرار وتنظيم الرحلات وبمواعيدها وفي تلبية حاجة الركاب باضافة رحلات.

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