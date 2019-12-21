- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طيمس يلتقى مدير عام مديرية رخية عزام بن غانم بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019
الخليج 365 - سيئون
استقبل قائد المنطقة العسكرية الأولى قائد اللواء 37 مدرع اللواء صالح محمد طيمس، اليوم، في ديوان اللواء، مدير عام مديريه رخية الاستاذ عزام احمد بن غانم .
وناقش اللقاء الاوضاع الامنية والخدمية التي تعيشها مديريه رخية.
وثمن بن غانم، الجهود التي يبذلها قائد المنطقه العسكريه الاولى اللواء طيمس ومايحظى به من علاقات طيبة واحترام وتعاون من قبل شيوخ ووجهاء ومسئولين.
وتعد مديرية رخيه التي تشهد توسع عمرانيا وكذلك تقديم الخدمات الاساسية التي يسعى المدير العام جاهدا في متابعتها وتنفيذها مع السلطه المحليه.
كانت هذه تفاصيل خبر طيمس يلتقى مدير عام مديرية رخية عزام بن غانم بسيئون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.