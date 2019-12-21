طيمس يلتقى مدير عام مديرية رخية عزام بن غانم بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

استقبل قائد المنطقة العسكرية الأولى قائد اللواء 37 مدرع اللواء صالح محمد طيمس، اليوم، في ديوان اللواء، مدير عام مديريه رخية الاستاذ عزام احمد بن غانم .



وناقش اللقاء الاوضاع الامنية والخدمية التي تعيشها مديريه رخية.

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وثمن بن غانم، الجهود التي يبذلها قائد المنطقه العسكريه الاولى اللواء طيمس ومايحظى به من علاقات طيبة واحترام وتعاون من قبل شيوخ ووجهاء ومسئولين.

وتعد مديرية رخيه التي تشهد توسع عمرانيا وكذلك تقديم الخدمات الاساسية التي يسعى المدير العام جاهدا في متابعتها وتنفيذها مع السلطه المحليه.