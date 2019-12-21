شكرا لقرائتكم خبر عن مجتهد يفجر مفاجأة بشأن مصير تركي آل الشيخ بعد إصابته بـ‘‘المرض الخبيث’’ وابن سلمان يزيحه من منصبه وتعيين هذه الشخصية بديلًا له (الاسم والصورة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قال حساب "مجتهد" على تويتر، إن ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، أمر بإحالة مشاريع الترفيه تدريجيا إلى شركة "دلة البركة" التي يملكها صالح كامل، رجل الأعمال الذي كان معتقلا سابقا في فندق الريترز بسبب قضايا فساد.

وأشار الحساب إلى أن كامل استطاع إقناع ابن سلمان بأنه أفضل من يساعد تركي آل الشيخ، الذي يرأس هيئة الترفيه، لكنه مريض وينتظر أبناء كامل أن يطيح به المرض لأخذ مكانه.

وتقلصت ثروة كامل بنحو 700 مليون دولار بعد أن احتجز في الريتز، وأفرج عنه في مطلع العام الجاري.

وتابع الحساب: "شمر عبد الله ومحيي الدين أبناء صالح عن ساعديهما في التقدم بأفكار صادمة للمجتمع تفوق ما قدمه تركي آل الشيخ".

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في وقت سابق، كشف حساب "العهد الجديد" على تويتر، أن التمثال الذي أهداه تركي آل الشيخ، للأمير بدر بن عبد المحسن، على مسرح جامعة الأميرة نورة، كلّف الهيئة 23 مليون ريال، أي ما يزيد على 6 ملايين دولار.



وكرّم آل الشيخ ابن عبد المحسن، خلال الأمسية التي أقيمت له، بمسرح جامعة الأميرة نورة، ضمن فعاليات "موسم الرياض".





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