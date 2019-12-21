تفجير مقر منظمة فرنسية في الضالع

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الضالع ذكرت مصادر اعلامية أن مجاميع مسلحة، قامت بتفجير مقر منظمة فرنسية بمدينة الضالع فجر اليوم السبت. وأوضحت المصادر أن “مسلحين مجهولين هاجموا مقر منظمة التعاون التقني والتنمية الفرنسية ACTED، بقذيفة أر بي جي ، في حي القشاش شمال الضالع”، لافتا إلى أن “الهجوم أسفر عن اختراق بوابة المنظمة وأعطب سيارة تابعة لها”.

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