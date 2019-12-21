بالصورة.. الفلكي الشوافي يكشف عن حدث كوني على كل المدن اليمنية و العربية الخميس القادم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي “الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية ” على صفحته في تليجرام عن مواقيت الكسوف للشمس يوم الخميس القادم 26 ديسمبر 2019 على جميع المدن اليمنية و أهم المدن العربية.

و يقول الشوافي تشرق الشمس وهي في حالة كسوف على اليمن و الشرق الأوسط ، و ان ما يميز كسوف الشمس عن خسوف القمر أن الكسوف لا يكون مشاهدا من جميع المدن التي تشاهد الشمس في وقت واحد كما يحصل في خسوف القمر وانما يتحرك الكسوف (ظل القمر) من منطقة الى آخرى ومن الغرب نحو الشرق حيث يبدا هذا الكسوف الحلقي شرق السعودية ثم يتجه نحو بحر العرب ثم الهند ثم اندونيسيا ثم المحيط الهادي.

و أوضح الشوافي بان مسار الكسوف الحلقي يمر في أربع دول عربية هي السعودية وقطر والامارات وسلطنة عمان بينما بقية دول الشرق الاوسط بما فيها اليمن تشهد فقط كسوف جزئي و يختلف توقيت الكسوف من مدينة الى آخرى لذلك تم إصدار هذا الجدول المرفق بمواقيت الكسوف على معظم المدن اليمنية والعربية.

كما حذر من النظر للشمس بالعين المجردة خلال مواقيت الكسوف فقد يلخق ذلك ضرر كبير بالعين قد تصل الى العمى، منوها ان ما يفاقم المشكلة هو عدم الشعور بألم اثناء مشاهدة الكسوف.