شكرا لقرائتكم خبر عن لم يحدث منذ 118 عامًا..! ... السعودية تعلن عن حدث كبير ومخيف في اليمن والمنطقة نهاية الاسبوع الجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لم يحدث منذ 118 عامًا..! ... السعودية تعلن عن حدث كبير ومخيف في اليمن والمنطقة نهاية الاسبوع الجاري

كشف عضو الاتحاد العربي للفلك في المملكة العربية السعودية، الدكتور خالد الزعاق عن أفضل الأماكن لرصد الكسوف الحلقي الذي سيحدث الأسبوع المقبل والذي سيحدث في اليمن ومعظم الدول العربية والعالمية. وقال «الزعاق»، وفقا لما نقلته وسائل اعلام سعودية، «بقي أسبوع على كسوف الشمس الحلقي والذي سيحدث في صباح يوم الخميس 1441/4/29 -2019/12/26، جديد اب برس : Advertisements مشيرًا إلى أن هذا الكسوف لم يحدث منذ 118 عامًا ولن يتكرر إلا بعد 84 عامًا أي في عام 1504 – 2102». وأوضح «عضو الاتحاد العربي للفلك» أن أفضل مكان لرصده على جبل الأربع في الهفوف بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لم يحدث منذ 118 عامًا..! ... السعودية تعلن عن حدث كبير ومخيف في اليمن والمنطقة نهاية الاسبوع الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.