شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو..قوات هادي تشن هجوم كاسح ومباغت..لكن قوات الزبيدي كانت مستعدة ولقنت قوات هادي درسا لا ينسى..شاهد كيف انتهت المواجهات ومن انتصر فيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..قوات هادي تشن هجوم كاسح ومباغت..لكن قوات الزبيدي كانت مستعدة ولقنت قوات هادي درسا لا ينسى..شاهد كيف انتهت المواجهات ومن انتصر فيها

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كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو..قوات هادي تشن هجوم كاسح ومباغت..لكن قوات الزبيدي كانت مستعدة ولقنت قوات هادي درسا لا ينسى..شاهد كيف انتهت المواجهات ومن انتصر فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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