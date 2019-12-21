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صنعاء - ياسمين الخيامي - عــاجــل: البخيتي يباغت الجنوبيين ويثلج صدر عيدروس الزبيدي ويؤكد الوقوف الى جانبهم بالمال والسلاح..والرد ياتيه صاعقا ومزلزلا ..شاهد من الذي رد عليه

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كانت هذه تفاصيل خبر عــاجــل: البخيتي يباغت الجنوبيين ويثلج صدر عيدروس الزبيدي ويؤكد الوقوف الى جانبهم بالمال والسلاح..والرد ياتيه صاعقا ومزلزلا ..شاهد من الذي رد عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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