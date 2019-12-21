شبوة.. نجاة قائد عسكري بالجيش اليمني من محاولة اغتيال

نجا ضابط في الجيش اليمني، الجمعة، من محاولة اغتيال إثر كمين مسلح نصب له في مدينة بيحان بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن.



وقال مصدر عسكري، إن موكب قائد الكتيبة الرابعة في اللواء 21 ميكا، العقيد "محمد سنيد"، تعرض لهجوم مسلح في مدخل مدينة بيحان.



وأضاف المصدر أن أكثر من 20 مسلحا مجهولا هاجموا موكب العقيد "سنيد" المكون من سيارتين عسكريتين، في طريق ريدان/ جربان قبل دخولهم بيحان شمال غرب شبوة.



ونجا السنيد من المحاولة بعد تصدي مرافقيه للهجوم، حيث دارت بين الجانبين اشتباكات محدودة، قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار.



وأعلن المصدر القبض على اثنين من العناصر المهاجمة بعد ملاحقتهم من قبل قوة أمنية، ويجري التحقيق لمعرفة الجهة التي تقف خلفهم في وقت تتجه فيه أصابع الاتهام لمليشيات الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات، بالنظر إلى عمليات الكمائن التي نفذتها ضد قوات الجيش في عدد من البلدات في محافظتي شبوة وأبين.



واستهدفت عمليات أمنية وكمائن مسلحة لقادات عسكرية وأمنية في محافظة شبوة، كان آخرها مطلع الشهر الجاري حيث قتل قائد شرطة مديرية الروضة، واثنين من أفراد حراسته.

