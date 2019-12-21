شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن معجب سعودي يباغت ‘‘ميريام فارس’’ بحضن دافئ وقبلات ساخنة وجنونية أمام الجماهير .. والشرطة تتدخل .. وعند إبعاده من حضنها كانت الصدمة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - أشعلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو، حيث احتضنت معجب سعودي عندما قابلها وجها لوجه في كواليس حفلها الأول في المملكة العربية السعودية.



وشاركت "ميريام ميوزك"، وهي شركة إنتاج ميريام فارس، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، مقطعا مصورا لميريام فارس وهو تستقبل الفائزين في تحدي "حبيبي سعودي"، الذي كانت أطلقته قبل أيام.



وكان من بين الفائزين، معجب سعودي، انهال على ميريام فارس بالقبلات والأحضان، الأمر الذي جعل فرد الأمن يبعده عنها بيده.



وحرصت ميريام فارس في كواليس حفلها الأول في السعودية، على السماح للفائزين بالتعرف إليها عن قرب، وبمرافقتها وراء كواليس حفلها الأول الذي أحيته في السعودية.

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كانت هذه تفاصيل خبر معجب سعودي يباغت ‘‘ميريام فارس’’ بحضن دافئ وقبلات ساخنة وجنونية أمام الجماهير .. والشرطة تتدخل .. وعند إبعاده من حضنها كانت الصدمة(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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