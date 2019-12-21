دويد: معركتنا مع الجمهورية ضد الحوثيين ولا علاقة لنا بمعارك جانبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

جدد ناطق المقاومة الوطنية، عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، العميد صادق دويد، تأكيد قيادة المقاومة أن مهمتها حرب مليشيا الحوثي، الموالية لإيران، للحفاظ على النظام الجمهوري في اليمن.



وقال في تغريدة على "تويتر" مساء اليوم السبت "، تشكلت المقاومة الوطنية لهدف وحيد هو حماية النظام الجمهوري ودحر مليشيات الحوثي كذراع للمشروع الإيراني في اليمن إلى جانب كافة القوى التي يجمعها ذات الهدف".

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وأكد العميد دويد أن المقاومة الوطنية (حراس الجمهورية)، في إطار ذلك الهدف، تتجنب خوض أية معارك تصب في خدمة المليشيا الحوثية، وقال " نؤكد انه ليس لنا علاقة بأي معارك جانبية اخرى يحاول البعض إقحامنا فيها خدمة لأجنداتهم الخاصة".

وتعمل المقاومة الوطنية في الساحل الغربي ضمن مكونات القوات المشتركة التي تضم إلى جانب المقاومة، ألوية العمالقة، والألوية التهامية.

وتتسم علاقة المكونات الثلاثة بتعاون وتنسيق كاملين، تحت قيادة جماعية واحدة، انعكسا في الأداء الإعلامي والعسكري، الداعي لوحدة صف كل القوى المعادية للمشروع الإيراني، في الجمهورية اليمنية، عبر ذراعه الحوثية، وترجمت كفاءة التنسيق نفسها، ميدانيا، في إلحاق القوات المشتركة هزائم متلاحقة بالمليشيا، سواء أثناء انطلاق عمليات تحرير مناطق محافظة الحديدة الساحلية، العام الماضي، أو لدى تصديها لخروقات المليشيا بعد اتفاق الهدنة هذه السنة.