المليشيا تختطف تاجرا شرق حيس جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

اختطفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران أحد التجار شرق مديرية حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن وتنقله إلى جهة مجهولة.



وقالت مصادر محلية، إن المليشيات اختطفت التاجر وائل زبروق في نقطة سقم جنوب شرق حيس، عند عودته على متن سيارته محملاً بالبضائع التي قام بشرائها من مدينة الحديدة.

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وأضافت المصادر، أن عناصر المليشيات التي نصبت نقطة تقطّع في منطقة سقم أوقفت التاجر، وطلبت منه إبراز هويته ، وبعد أن عرف أحد المشرفين الحوثيين أن التاجر ينتمي لمديرية التحيتا أمر مسلحيه بإختطافه ومن ثم قاموا بنقله إلى جهة مجهولة، ومصادرة بضائعه والسطو عليها.

وارتفعت وتيرة الإنتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، ومارست عمليات القتل والإختطاف كوسائل لإرهاب الناس والتنكيل بهم.