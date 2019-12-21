مدير عام شرطة بسقطرى يتفقد مركز نوجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سقطرى

تفقد مدير عام شرطة أرخبيل سقطرى العقيد فائز موسى طاحس، مركز نوجد، حيث كان في استقباله قائد المركز الملازم تاني جمعان محمد سالم.



ورحب قائد المركز بمدير عام شرطة والمرافقين له في زيارة تفقدية للاطلاع على أهم احتياجات ومتطلبات الخدمية.

وقال طاحس، أننا نحن اليوم اتينا لزيارتكم أنها زيارة ليس اول ولا تانيه أننا سوف نلتمس متطالباتكم لتقديهم بصورة عاجلة ونحن في السلطه المحلية سوف نذلل الصعاب.

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وشدد طاحس، على مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد جنب لجانب السلطه المحليه والحس بالقيضة الأمنية وانتشارها في جميع قرى مناطق نوجد وعدم الانجرار خلف تيارات وكيانات خارجة عن إطار الشرعية.

وأشاد مدير عام شرطة محافظة سقطرى بجهود قائد مركز والجنود الاشاوس الذي يربطون اربعه وعشرين ساعة في تغرات مدينة نوجد وارساء دعائم الأمن لاستنباب الأمن وضبط كل من تسؤل نفسه بزعزعة السكينة العامة.

وثمن قائد مركز نوجد زيارة مدير عام شرطة المحافظة الذي قطع المسافات مؤكدين بأنه سيولى جل اهتمامه ورعايته وتذليل الصعاب واعطى حقوق المركز اسوتن بالمراكز الأخرى.