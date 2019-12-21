الباكري يدشن برنامج "مساهمتي تنمية" التأهيلي للشباب بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

الخليج 365 - مأرب

دشن وكيل محافظة مأرب للشئون الإدارية عبدالله احمد الباكري اليوم، برنامج "مساهمتي تنمية" الذي تنفذه على مدى عام جمعية أجيال مأرب بالتعاون مع مؤسسة رنين اليمن وبدعم من الاتحاد الأوربي.



ويستهدف البرنامج 40 شاب وشابة لإكسابهم معارف ومهارات وخبرات في مجال اعداد المشاريع والمبادرات المجتمعية في الجوانب التنمية لتعزيز اسهامهم في تنمية مجتمعاتهم المحلية، الى جانب الخروج بمشاريع ومبادرات مجتمعية تنموية من قبل المشاركين في البرنامج وتمويل تنفيذ المشاريع النوعية منها.

وخلال التدشين اكد الوكيل الباكري على أهمية إقامة مثل هذه البرامج لتأهيل الشباب واكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة التي تمكنهم من الاسهام الفاعل في تنمية مجتمعاتهم.. مشيرا الى ان الشباب هم مشاعل البناء والتنمية لهذا الوطن والتي تعول عليها قيادة السلطة المحلية كونهم يمثلون الطاقة للإنتاجية والنشاط والحيوية والابداع الخلاق.

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وشدد الوكيل الباكري على اهمية رفع الوعي المجتمعي بأهمية المساهمة المجتمعية في المشاريع التنموية والحفاظ على المشارع القائمة منها مثل المياه، والطرقات، والكهرباء، والمنشآت الصحية والتعليمية وغيرها من مشاريع الخدمات العامة والمشاريع التنموية.

وجدد التأكيد دعم قيادة السلطة المحلية لكافة البرامج والانشطة التي تهدف الى تعزيز التنمية في المحافظة وفي مقدمتها تنمية العنصر البشري واعدادهم الاعداد السليم وتسليحهم بالعلوم والمعارف اللازمة التي تمكنهم من الاسهام الفاعل في تنمية مجتمعاتهم.

وكان رئيس جمعية اجيال مأرب ناصر مهتم قد استعرض في كلمته اهداف البرنامج الذي يأتي في اطار تعزيز القدرات الشبابية في استثمار طاقاتهم في جوانب التنمية ورفع مستوى المبادرات المجتمعية واعداد المشاريع الهادفة.. لافتا الى ان البرنامج يتضمن خمسة انشطة تدريبية للمشاركين من الشباب والشابات تتضمن " مهارات الاتصال والتنظيم وتلبية احتياجات المجتمع، التخطيط التشاركي، اعداد المشاريع، حساسية النزاعات في تنفيذ المشاريع، والحوكمه".