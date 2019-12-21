شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هل فشل اتفاق الرياض ؟!...انفجار الوضع عسكريا في الجنوب واندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الشرعية والمجلس الانتقالي "ماذا حدث " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت مواجهات عنيفة، السبت، بين المقاومة الجنوبية من جهة، وميليشيا الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين، من جهة ثانية، في مديرية المحفد بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

وأفاد مصدر محلي، بأن اشتباكات مسلحة اندلعت بين الطرفين، عقب قيام ميليشيا الإخوان بمحاولات استحداث مواقع جديدة في المنطقة.

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وأضاف إن المقاومة الجنوبية، ردت بشن هجوم على محورين، استهدف مواقع ميليشيا حزب الإصلاح غرب منطقة "طاليل" بمديرية المحفد.

ووفقاً للمصدر، فقد أعطبت القوات الجنوبية، آليات قتالية، كما أسفر الهجوم، عن مصرع وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الإخوان.

ومنذ أسبوعين تشهد مديرية المحفد توتراً عسكرياً كبيراً، إثر قيام الميليشيا التابعة للإصلاح بمهاجمة مواقع المقاومة الجنوبية، واستقدام تعزيزات من مأرب وشبوة إلى أبين، ضمن خطتها لإفشال اتفاق الرياض، الذي رعته السعودية بين حكومة الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، والمجلس الانتقالي الجنوبي.