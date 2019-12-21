مأرب : استشهاد قائد الشرطة العسكرية بالمنطقة السابعة بانفجار

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019 الخليج 365 - مأرب استشهد قائد الشرطة العسكرية بالمنطقة العسكرية السابعة في محافظة مارب شمالي شرقي اليمن، وعدد من مرافقيه بكمين.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية في مارب، إن العقيد عيبان قعشة قائد الشرطة العسكرية بالمنطقة العسكرية السابعة استشهد وسائقه علي عبدالجليل قعشة، وأفراد حراسته بانفجار عبوة ناسفة في خط مارب - فرضة نهم. وأعلنت مليشيا الحوثيي نإن استشهاد العقيد قعشة ومرافقيه، كان بكمين نفذته الجماعة في خط السير، ما بين مارب وفرضة نهم القريبة من العاصمة صنعاء.

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