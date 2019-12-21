مجهولون يفجرون مقر منظمة أجنبية بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

قام مجهولون بتفجير مقر منظمة أجنبية بمدينة الضالع تعمل في مجال دعم الاسر الفقيرة فجر اليوم السبت

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وقال شهود عيان :ان مجهولين فجروا مقر منظمة "اكتد" وسط المدينة

و"ACTED" ، المعروفة سابقًا باسم "وكالة التعاون التقني والتنمية" ، هي منظمة غير حكومية إنسانية فرنسية تأسست عام 1993.

وتعد "اكتد" منظمة غير حكومية وغير سياسية وغير هادفة للربح ملتزمة بدعم الفئات المستضعفة في جميع أنحاء العالم، وتعمل فرق "ACTED" في 36 دولة ، وتستجيب لحالات الطوارئ ، بينما تدعم أيضًا التأهيل والتطوير.