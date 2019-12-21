نقل خمسة من المتهمين الرئيسيين في مقتل العميد الحمادي إلى عدن.. أسماء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

كشفت مصادر عسكرية، الجمعة، أن اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في مقتل قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي نقلت خمسة من المتهمين الرئيسيين إلى العاصمة المؤقتة عدن.



وأوضحت المصادر أن النائب العام ورئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في قضية اغتيال العميد عدنان الحمادي، علي الأعوش، وجه بنقل خمسة من أصل عشرة متهمين إلى مدينة عدن، حماية لهم من تعرضهم للتصفية أو التهريب من السجن.

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وبحسب المصادر، فقد جرى نقل كل من: مصطفى عبد القادر، عبده مقبل الحمادي، جلال محمد الحمادي، صلاح عبده مدهش، أمين عبد القادر، وبقية المتهمين في سجن اللواء 35 مدرع في منطقة العين بمديرية المواسط.

ويأتي نقل المتهمين الخمسة باغتيال العميد عدنان الحمادي بعد أيام من عودة اللجنة الرئاسية من تعز والنائب العام من العاصمة السعودية الرياض إلى العاصمة المؤقتة عدن.

يذكر أن العميد عدنان الحمادي كان قد قتل في الـ2 من ديسمبر الجاري على يد شقيقه الأصغر جلال بمنزله بمحافظة تعز، لكن قيادات وناشطين يمنيين طالبوا بالتحقيق وسط شكوك بأن الرجل قتل بعملية اغتيال مدبرة.