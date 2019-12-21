شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. مسيرة راجلة بتعز تندد باغتيال الحمادي وتطالب بكشف المتورطين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019 تعز - الخليج 365 انطلقت مسيرة راجلة، السبت 21 ديسمبر /كانون الأول 2019، من مديرية الصلو بمحافظة تعز، إلى مقر اللواء ٣٥ مدرع في منطقة العين.

وبحسب مصادر محلية، نددت المسيرة باغتيال الشهيد القائد عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع. Advertisements كما طالبت المسيرة من رئاسة الجمهورية واللجنة المكلفة نشر التحقيقات الخاصة بمقتل العميد والكشف عن كل المتورطين بهذه الجريمة التي استهدفت حلم وطن.

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