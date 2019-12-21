طالبة يمنية تثير جدال واسع في الأردن.. وهذا هو السبب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

لاقت قصة طالبة يمنية مقيمة في عمان تدعى توجان البخيتي، تفاعلا كبيرا عقب اتهامها لمدرستها الخاصة بفصلها على خلفية مواقف والدها السياسية.



بدأت القصة عندما نشرت توجان (17 عاما)، على صفحتها في "فيسبوك"، أنها تعرضت للتهديد بالفصل النهائي من قبل إدارة المدرسة الأهلية التي تدرس فيها بالعاصمة الأردنية عمان، بسبب منشورات والدها الكاتب والسياسي علي البخيتي.

وأوضحت في بيان صدر عنها، أن "إدارة مدارس الجزيرة في العاصمة الأردنية عمان، منعتها من دخول الفصل الدراسي، بسبب منشورات والدها على مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركتها لبعضها".

وأضافت البخيتي، "وضعوني في غرفة وحدي لمدة ربع ساعة، ثم نقلوني لمكتب مديرة المدرسة إلى ان حضر خالي أشرف عبدالحميد البخيتي، بحكم أني قاصر، ولأن أمي لم تتمكن من الحضور بسبب تفرغها لرعاية أختي ديانا التي ولدت قبل شهر".

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من ناحيتها، طالبت الناشطة اليمنية المعروفة توكل كرمان، السلطات الأردنية بالتدخل لحل مشكلة توجان ووصفت ما حدث معها بأنه "غير أخلاقي وغير قانوني".

وقالت كرمان في منشور تضامني على صفحتها عبر "فيسبوك"، "أدعو الجهات الرسمية الأردنية إلى إلغاء هذا القرار، وتمكينها من الدراسة، باعتبار حرمانها اعتداء على حقوق الطفولة، ويتناقض مع اتفاقية حقوق الطفل الموقع عليها الأردن".

من جانبها خاطبت إدارة مدارس الجزيرة الخاصة، مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، للاستفسار عن العقوبة التي تنص عليها القوانين في حالة الطالبة اليمنية توجان البخيتي.

وقال المدير الإداري للمدارس محمد الهندي، إن "ما نشرته الطالبة اليمنية عن منعها من دخول الفصل الدراسي، عارٍ عن الصحة تماما".

وروى الهندي تفاصيل القصة، قائلا إن "المدرسة تلقت بلاغات من قبل أهالي الطالبات، تفيد بأن الطالبة اليمنية تنشر أفكارا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قد تضر بزميلاتها"، موضحا أنه "بالرجوع لصفحة الطالبة، تبين أنها تنشر أفكار والدها المقيم في لندن، والتي تتضمن إساءات واضحة للدين الإسلامي"، مشيرا إلى أن "مديرة المدرسة استدعت الطالبة الأسبوع الماضي، وطلبت منها التوقف عن الكتابة، حتى نهاية العام الدراسي، لكنها رفضت"، لافتا إلى أن "مديرية التعليم الخاص طلبت منه تقريرا مفصلا حول الحادثة".