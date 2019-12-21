رئيس الجمهورية يبعث برقية عزاء في وفاة احمد العزاني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019 الخليج 365 - الرياض بعث فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير ركن عبدربه منصور هادي، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ أحمد حسين علي الثريا العزاني.

Advertisements واشار فخامة الرئيس في برقيته إلى اولاد واهل وذوي الفقيد الى مناقبه الوطنية والنضالية في الدفاع عن الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر فضلاً عن مكانته وادواره الاجتماعية. وعبّر الرئيس هادي، في البرقية عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم ومبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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