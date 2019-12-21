- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الجمهورية يبعث برقية عزاء في وفاة احمد العزاني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019
الخليج 365 - الرياض
بعث فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير ركن عبدربه منصور هادي، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ أحمد حسين علي الثريا العزاني.
واشار فخامة الرئيس في برقيته إلى اولاد واهل وذوي الفقيد الى مناقبه الوطنية والنضالية في الدفاع عن الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر
فضلاً عن مكانته وادواره الاجتماعية.
وعبّر الرئيس هادي، في البرقية عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم ومبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الجمهورية يبعث برقية عزاء في وفاة احمد العزاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.