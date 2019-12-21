بلاغ مهم بشأن مرتبات منتسبي محور تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

كشف مندوب محور تعز، العقيد فؤاد شمسان، قيادة محور تعز، عن موعد تسليم مرتبات أكتوبر 2019.



وذكر في بلاغ له - تلقى "الخليج 365" نسخة منه - أنه على جميع ضباط وصف ضباط وجنود محور تعز المقيدين على كشوفات الحالات التوجه إلى جميع فروع الكريمي لإستلام مرتباتهم لشهر اكتوبر /2019 م ، إبتداءً من يوم غدا السبت الموافق ٢١/ ١٢/ ٢٠١٩ م.

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ونوه إلى أن عملية الإرسال بدأت وسيستمر حتى إستكمال العدد، ونظراً لوجود خلل فني في نظام المراسلة فإننا نود التنبيه إلى عدم إيصال رسائل إلى هواتفكم من مصرف الكريمي، كما جرت العادة دائماً.

وتابع البلاغ "لذا عليكم غدا التوجه إلى أقرب فرع مصرف للكريمي لإستلام رواتبكم، وعدم إنتظار رسائل الإشعار للتوجه.. ونتمنى للجميع فائق التوفيق والسداد".