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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلاغ مهم بشأن مرتبات منتسبي محور تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019
تعز - الخليج 365
كشف مندوب محور تعز، العقيد فؤاد شمسان، قيادة محور تعز، عن موعد تسليم مرتبات أكتوبر 2019.
وذكر في بلاغ له - تلقى "الخليج 365" نسخة منه - أنه على جميع ضباط وصف ضباط وجنود محور تعز المقيدين على كشوفات الحالات التوجه إلى جميع فروع الكريمي لإستلام مرتباتهم لشهر اكتوبر /2019 م ، إبتداءً من يوم غدا السبت الموافق ٢١/ ١٢/ ٢٠١٩ م.
ونوه إلى أن عملية الإرسال بدأت وسيستمر حتى إستكمال العدد، ونظراً لوجود خلل فني في نظام المراسلة فإننا نود التنبيه إلى عدم إيصال رسائل إلى هواتفكم من مصرف الكريمي، كما جرت العادة دائماً.
وتابع البلاغ "لذا عليكم غدا التوجه إلى أقرب فرع مصرف للكريمي لإستلام رواتبكم، وعدم إنتظار رسائل الإشعار للتوجه.. ونتمنى للجميع فائق التوفيق والسداد".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.