ننشر توصيات البيان الختامي لمنتدى تحديات الثقافة القانونية في الوطن العربي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

الخليج 365

يتشرف المركز العربي للوعي بالقانون بالإحاطة أنه تمت برعاية كريمة من جامعة الدول العربية جلسات منتدى تحديات الثقافة القانونية في الوطن العربي ( على مستوى الخبراء ) لمدة ثلاثة أيام من 14 – 16 ديسمبر / كانون الأول 2019.



وفي البيان الختامي للمنتدى وافق المشاركون في البند ثانيًا على " اعتبار المنتدى في حالة انعقاد دائم ( الكترونيًا عبر وسائل التواصل الحديثة ) لحين الانتهاء من مراجعة أعماله وتوثيقها ، وتلقي توصيات وملاحظات كافة المشاركين أصحاب الأبحاث والدراسات والأوراق العلمية والمداخلات التي دارت حول محاور المنتدى ، والمتداخلين ، والمشاركين بالحضور كذلك" .

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وقد تحدث في المنتدى ( 100 مشارك ) خلال ست جلسات ، تضمنت أبحاث المنتدى ودراساته وأوراقه العلمية وكلماته الافتتاحية ومداخلات المشاركين .

وتحقيقًا للاستفادة القصوى من خبرة وعطاء الباحثين ، ولما كان المنتدى يطرح عددًا من التحديات التي تزداد يومًا بعد يوم ، فإن المركز العربي للوعي بالقانون يدعو السيدات والسادة المشاركين الكرام ، سواء الباحثين أو الحضور ، أو الذين لم يُتح لهم الوقت بالمشاركة الفعلية ، ببيان آرائهم أو توصياتهم ، لما يمكن أن يكون مفيدًا ومنتجًا في موضوعاته .

وسوف يتم تلقي آراءكم وملاحظاتكم في موعد غايته الخميس الموافق 16 يناير / كانون الثاني 2020

وسوف تعكف اللجنة العلمية على دراسة تلك التوصيات والملاحظات ، بغية صياغة توصيات عملية هادفة للمنتدى ، تُعرض أمام صناع القرار، وتحت أنظار الأطراف الفاعلة في عملية تنمية ثقافة الوعي بالقانون، ومجابهة تلك التحديات الخطيرة والقضاء عليها، ولأجل أن تتكامل كل الجهود الوطنية لتفعيل تلك الأطروحات والأفكار والأحلام إلى واقع عملي، تتواصل به ومعه جميع الأطراف المعنية.. حتى يتحققَ للمواطن العربيِّ الوعيُ الحقيقيُّ بالقانون ، لننعم جميعًا بالاحترام المتبادل للحقوق والواجبات، ونضع قدمًا راسخة في العالم المتحضر، ونقيم صرحًا قانونيًا حضاريًا للأجيال المقبلة لوطننا العربي الكبير.